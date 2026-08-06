VIDEO: Nederlander gaat viraal met bijna accentloze versie van Damaru’s ‘Mi Rowsu’

De 22-jarige Wesley Bamert uit Badhoevedorp gaat viraal met zijn eigen versie van Mi Rowsu, de grote hit van de Surinaamse zanger Damaru. Vooral zijn opvallend goede uitspraak van het Sranantongo maakt veel indruk bij kijkers in Nederland én Suriname aldus De Telegraaf.

Het filmpje werd na een voetbaltraining opgenomen in de kleedkamer van SC Pancratius Badhoevedorp ’22. Samen met zijn vrienden Finn en Morris zingt Wesley het bekende nummer, dat in Nederland vooral bekend werd als Tuintje in mijn hart.

De beelden zijn inmiddels honderdduizenden keren bekeken op TikTok en Instagram. Ook vanuit Suriname wordt het filmpje massaal gedeeld. Veel mensen verbazen zich erover dat de Nederlander het Sranantongo bijna zonder accent zingt.

Wesley vertelt dat hij het lied als kind vaak beluisterde. Daardoor kent hij de klanken en tekst nog altijd goed. “Het is in mijn hoofd gebrand”, zegt hij over het nummer.

Mi Rowsu werd in 2009 een grote hit voor Damaru. De duetversie met Jan Smit stond dat jaar drie weken op nummer één in de Nederlandse Top 40. Nu zorgt het Surinaamse lied opnieuw voor veel aandacht, ditmaal dankzij een zingende student uit Badhoevedorp.