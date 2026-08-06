Vertrekkend ambassadeur Oostelbos: ‘De grootste rijkdom van Suriname zijn de mensen’

De Nederlandse ambassadeur in Suriname Walter Oostelbos heeft officieel afscheid genomen van de Surinaamse president Jennifer Simons. Tijdens zijn afscheidsaudiëntie liet hij weten Suriname met gemengde gevoelens te verlaten.

Oostelbos zei trots te zijn op wat hij tijdens zijn ambtstermijn in het land heeft kunnen betekenen. Tegelijkertijd vindt hij het verdrietig om afscheid te moeten nemen van Suriname, dat hij omschreef als een prachtig land.

Vooral de bevolking heeft een diepe indruk op hem gemaakt. Volgens de vertrekkende diplomaat ligt de werkelijke rijkdom van Suriname niet in goud of hout, maar in de mensen.

“Ik heb me altijd welkom gevoeld. Jullie wonen in een prachtig land. Vergeet goud en hout, want de absolute rijkdom van Suriname, dat zijn de mensen. En die ga ik het meest missen”, aldus Oostelbos.

De Nederlandse ambassade in Suriname maakte het afscheid bekend.