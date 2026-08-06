Van Dijk-Silos over minister VWA: “Zet een technocraat die inzicht heeft in de volksgezondheid”

Jurist en oud-JusPol-minister Jennifer van Dijk-Silos vindt dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA) een minister moet hebben die een technocraat is en inzicht heeft in de volksgezondheid. Volgens Van Dijk-Silos probeert minister André Misiekaba het werk te doen, maar zij merkt dat hij daarbij onvoldoende de diepte ingaat.

“Er zouden technocraten en deskundigen minister worden. Hij (Misiekaba) probeert het te doen, maar het gaat niet de diepte in. Het echte probleem wordt niet opgelost. En je mag het ook niet van hem eisen, want zijn hele ministerie hebben ze uitgehold in de loop der jaren.

Want de technocraten vind je bij de directie en afdelingshoofden. Daar ga je je deskundigen vinden die voor jou moeten aandragen wat je beleid moet worden. Maar ze zijn allemaal weggehaald”, zei Van Dijk-Silos in het programma Retrospectie op LIM FM.

De jurist merkte op dat zij Misiekaba wel flink vindt, aangezien hij zijn best probeert te doen. Dan nog vindt zij dat er iemand op VWA moet zijn die inzicht heeft in hetgeen waarover het ministerie gaat.

De oud-minister blijft kritisch over de prestaties van de regering in het afgelopen jaar. Zo stelt zij dat, alhoewel de wisselkoers stabiel blijft, alles nog steeds peperduur is en dat mensen nog steeds niet uitkomen met hun salaris. Zij plaatst daarbij ook vraagtekens bij de manier waarop wordt omgegaan met de inkomsten die de komende periode uit de olie- en gassector naar verwachting zullen binnenstromen. Volgens haar wordt er bovendien onvoldoende geïnvesteerd in local content, scholing en goede gezondheidszorg.

“Wat is je planning voor die miljoenen of miljarden die binnen gaan komen? Daar faalt de regering-Jenny Simons heel erg. Ze moeten ons niet blij komen maken met ‘olie komt toch in 2028’. Het is niet waar. De vraag is of Total toestemming gaat krijgen in een land dat economisch misschien geïsoleerd is? Als dingen niet goed gaan. We moeten de dingen eerlijk bekijken. En ik weet dat het irritatie opwekt, want alle politieke partijen hebben hun mensen zo gebrainwasht dat ze alles moeten accepteren wat hun leider doet”, aldus Van Dijk-Silos.

De jurist vindt het jammer dat er in een jaar tijd ook geen stap is gezet om de corruptie te bestrijden. Integendeel, zij ziet dat er ‘meer corruptievelingen zijn benoemd’. “Ze hebben die ene corrupte groep weggehaald en een andere gezet. In zijn algemeenheid, want niet eenieder is corrupt. Dus het faalt”, aldus Van Dijk-Silos.