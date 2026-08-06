Tsang: “Binnen twee weken denk ik dat we klaar moeten zijn met werkzaamheden Domineestraat”

Minister Stephen Tsang van Openbare Werken & Ruimtelijke Ordening in Suriname (OWRO) erkent dat de voorbereidingen voor de omvangrijke rehabilitatie van de Domineestraat beter hadden gekund. Ondanks het feit dat er vanaf 16 juli al een bekendmaking is geplaatst, erkent hij dat dit niet voldoende was. Wel stelt hij dat de afsluiting van de weg in verband met de werkzaamheden niet meer tot 3 september zal duren, maar wordt ingekort.

“Ik moet erkennen dat er wel fouten zijn gemaakt. In eerste instantie had ik aangegeven dat die weg niet voor een maand afgesloten kan worden, maar op de een of andere manier… ik denk dat ik er niet voldoende aandacht aan heb besteed. Uiteindelijk is het werk begonnen. Wij hebben eergisteren met de aannemer gesproken na de eerste grote files die er ontstonden.

We hebben met de MSD en de aannemer gezeten en het is de bedoeling dat de werkzaamheden worden ingekort. De aannemer zal ook zoveel mogelijk in de avond doorwerken. Het asfalteren zal in de avond gebeuren en al met al denk ik dat we binnen twee weken klaar moeten zijn met de werkzaamheden”, zei Tsang woensdag voorafgaand aan de vergadering van de Raad van Ministers (RvM).

De volledige afsluiting van de Domineestraat heeft direct geleid tot lange files en grote verkeersoverlast in de binnenstad. Automobilisten moesten uitwijken naar alternatieve routes, waar het verkeer op verschillende plaatsen vastliep. Volgens de bewindsman waren deze werkzaamheden toch noodzakelijk, omdat het gaat om een stukje ontwatering.

“Er zijn een aantal dingen die niet goed zijn daar. De ondergrond is klei en die moet helemaal worden gestabiliseerd. Anders gaan we steeds weer dit soort verzakkingen krijgen. We hebben gemeend om alles integraal aan te pakken. We gaan er alles aan doen om de verkeershinder tot een minimum te beperken”, aldus de minister.