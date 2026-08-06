Suriname verkent inzet geavanceerde radartechnologie uit Brazilië tegen grenscriminaliteit

Suriname onderzoekt de mogelijkheden om geavanceerde radartechnologie in te zetten voor onder meer grensbewaking, luchtverkeersveiligheid en de bescherming van maritieme belangen. Aanleiding is de uitbreiding van de radaractiviteiten van defensiebedrijf Omnisys in de Braziliaanse deelstaat São Paulo.

De Surinaamse ambassadeur in Brazilië, Ike Antonius, bracht op 28 en 29 juli een werkbezoek aan het bedrijf in São Bernardo do Campo. Omnisys is een dochteronderneming van de Franse Thales Groep en produceert radarsystemen voor zowel civiele als militaire toepassingen.

Tijdens het bezoek stond de officiële uitbreiding van de productie centraal. Het bedrijf verhoogt zijn capaciteit en voert nieuwe technologische innovaties door. Daarmee wil Omnisys zijn internationale positie versterken op het gebied van radars voor luchtvaartveiligheid, defensie, grenscontrole, navigatie en maritieme ondersteuning.

Volgens Antonius kan deze ontwikkeling ook voor Suriname concrete kansen bieden. Met dergelijke systemen zou de operationele capaciteit van het land kunnen worden vergroot, vooral bij de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit en het bewaken van het luchtruim en de kustwateren.

Suriname bereidt daarom verkennende gesprekken en informatie-uitwisseling met Omnisys voor. Daarbij zal worden gekeken naar radarsystemen die geschikt zijn voor civiele en militaire doeleinden. Verschillende landen in de regio maken al gebruik van technologie die in São Paulo wordt geproduceerd.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking meldt dat Brazilië zich met de uitbreiding verder ontwikkelt tot een belangrijk productie- en exportcentrum voor geavanceerde radartechnologie.