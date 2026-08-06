SFPC-president Georgesette Sédo ontmoet Turkse president Erdoğan

De president van de Suriname Foreign Policy Community, Georgesette Sédo, heeft een ontmoeting gehad met de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan. Hoewel het gesprek volgens de organisatie slechts enkele minuten duurde, wordt het gezien als een bijzonder moment dat kan bijdragen aan nieuwe internationale contacten voor Suriname.

De SFPC beschouwt de ontmoeting als onderdeel van haar inzet om bruggen te bouwen tussen Suriname en andere landen. Daarbij richt de organisatie zich op het versterken van buitenlandse betrekkingen en het creëren van mogelijkheden voor toekomstige samenwerking.

Volgens de organisatie kunnen dergelijke contacten nieuwe deuren openen op het gebied van diplomatie, handel, investeringen en kennisuitwisseling. Dialoog, wederzijds respect en gezamenlijke ontwikkeling staan daarbij centraal.

De ontmoeting met Erdoğan wordt daarom niet alleen als een symbolisch moment gezien, maar ook als een stap om Suriname internationaal zichtbaarder te maken en het netwerk van het land verder uit te breiden, meldt de Suriname Foreign Policy Community.