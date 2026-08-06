Ministerie biedt excuses aan na onterechte beschuldigingen tegen IMEAO 2-directeur

Beschuldigingen over financieel wanbeheer door de directeur van IMEAO 2 blijken na intern onderzoek ongegrond. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft de aantijgingen officieel weersproken en biedt directeur Sewaram excuses aan voor de reputatieschade en het ongemak dat hierdoor is ontstaan.

De zaak kwam aan het rollen na berichtgeving en beschuldigingen over vermeende financiële onregelmatigheden op de school. Deze uitlatingen waren eerder gedaan door de verificatiecommissie en het Syndicaat der Onderwijsgevenden.

De kwestie kwam vorige maand volop in de publiciteit nadat het syndicaat had aangedrongen op een onafhankelijk financieel onderzoek naar IMEAO 2. De vakbond vroeg het ministerie destijds ook om de directeur hangende het onderzoek tijdelijk uit zijn functie te ontheffen, omdat er volgens haar ernstige twijfels bestonden over het financieel beheer van de school.

Naar aanleiding daarvan stelde de afdeling Interne Controle een onderzoek in. Uit de bevindingen blijkt volgens het ministerie dat Sewaram wel procedurele fouten heeft gemaakt, maar dat de financiële middelen van de onderwijsinstelling correct zijn beheerd. Van oneigenlijk beheer van de schoolfinanciën is daarom geen sprake.

Het Directoraat Beroepsonderwijs betreurt de gang van zaken en waarschuwt voor de gevolgen van openbare beschuldigingen die nog niet door feiten of onderzoek zijn onderbouwd. Dergelijke uitspraken kunnen volgens het directoraat niet alleen een organisatie beschadigen, maar ook ernstige reputatieschade veroorzaken bij de betrokken personen.

Namens het ministerie zijn inmiddels welgemeende verontschuldigingen aangeboden aan Sewaram. Daarbij wordt erkend dat de situatie niet alleen gevolgen heeft gehad voor hemzelf, maar ook voor zijn omgeving.

Het directoraat roept alle betrokkenen binnen het onderwijsveld op om bij geschillen en vermoedens de daarvoor bestemde formele procedures te volgen. Ook wordt gevraagd terughoudend te zijn met uitlatingen in de media zolang een onderzoek nog loopt, meldt het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.