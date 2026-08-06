Internationale jeugdtop komt naar Paramaribo voor BAITALI COTECC U14 Tennis Cup

Van 9 tot en met 14 augustus staat Suriname in het teken van internationaal jeugdtennis. Op de banen van tenniscomplex Oase in Paramaribo nemen jonge talenten uit verschillende landen van Midden-Amerika en het Caribisch gebied het tegen elkaar op tijdens de BAITALI COTECC U14 Tennis Cup.

Het toernooi maakt deel uit van de officiële COTECC-kalender en is bestemd voor spelers tot en met 14 jaar. De deelnemers krijgen er de kans om internationale wedstrijdervaring op te doen en belangrijke rankingpunten te verzamelen.

Voor Surinaamse jeugdspelers is het evenement bijzonder waardevol. Waar zij normaal gesproken naar het buitenland moeten reizen om aan internationale toernooien deel te nemen, kunnen zij zich nu in eigen land meten met leeftijdsgenoten uit de regio.

De Surinaamse Tennisbond ziet het toernooi dan ook als meer dan alleen een sportwedstrijd. Volgens de bond wordt met de organisatie rechtstreeks geïnvesteerd in de ontwikkeling van jonge spelers, terwijl Suriname zich tegelijkertijd kan profileren als gastland van hoogwaardige internationale sportevenementen.

Doordat deelnemers uit meerdere landen worden verwacht, krijgt de tennisweek niet alleen een sportief, maar ook een internationaal en cultureel karakter.

Het publiek is gedurende de hele toernooiweek welkom om de wedstrijden bij te wonen en de jonge spelers aan te moedigen. Mogelijk staan er op de banen van Oase talenten die later hun opwachting maken op grote toernooien als Wimbledon, Roland Garros of de US Open.

De spelersregistratie vindt plaats op 8 augustus. Het toernooi wordt georganiseerd door de Surinaamse Tennisbond, met BAITALI Group als hoofdsponsor, meldt de organisatie.