Inschrijfgeld Adek omhoog naar SRD 5.000; betalingsregeling van drie naar twee termijnen

Studenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adek) zullen voor het collegejaar 2026/2027 meer moeten betalen voor hun inschrijving. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft het inschrijfgeld vastgesteld op SRD 5.000, zo blijkt uit een bekendmaking van de universiteit.

Daarmee is sprake van een verhoging ten opzichte van het vorige collegejaar, toen het inschrijfgeld nog SRD 4.200 bedroeg. Destijds konden bachelorstudenten het bedrag in drie termijnen voldoen.

Voor het nieuwe collegejaar geldt voor bacheloropleidingen een aangepaste betalingsregeling. Studenten betalen bij de (her)inschrijving een eerste termijn van SRD 2.500, terwijl de tweede termijn van eveneens SRD 2.500 uiterlijk op 31 januari 2027 moet zijn voldaan. Het totale inschrijfgeld wordt daarmee in twee termijnen betaald.

Voor studenten van het Universitair Schakeljaar geldt geen termijnregeling. Zij moeten het volledige inschrijfgeld bij de (her)inschrijving voldoen. Bij een te late termijnbetaling wordt 10 procent van het termijnbedrag als administratiekosten in rekening gebracht.

Studenten met een lopende lening bij de FSS (NOB) betalen bij de (her)inschrijving 10 procent van het inschrijfgeld.