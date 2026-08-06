‘Het Punt.’ van Marvin Hokstam Baapoure is een thriller die je niet meer loslaat

Vorige week vrijdag 31 juli 2026 verscheen de historische thriller Het Punt van de journalist en schrijver Marvin Hokstam Baapoure, uitgever van het Afrocentrische tijdschrift AFRO Magazine. Het boek is uitgegeven HOX Projects BV, Hokstam Baapoure’s eigen uitgeverij.

In een persbericht wordt Het Punt. gepresenteerd als “veel meer dan een thriller, een ambitieuze roman die een spannend detectiveverhaal verweeft met geschiedenis, identiteit, koloniale erfenis en maatschappelijke polarisatie. Vanaf de eerste pagina word je een mysterie ingetrokken dat steeds groter blijkt te zijn dan het lijkt.”

Het opent op een koude decemberochtend, wanneer het lichaam van een racistische politicus aan een boom wordt gevonden in de Lindengracht in Amsterdam. Vanaf dat beeld, even schokkend als symbolisch, trekt het boek haar lezer een verhaal binnen dat groter is dan een moordonderzoek alleen. Het politioneel onderzoek reikt terug tot ver voorbij Amsterdam: naar Ghana, naar Suriname, naar eeuwen die nooit echt voorbij zijn gegaan.

“Wat dit boek echt uniek maakt, is de manier waarop verschillende perspectieven samenkomen. De auteur laat personages met totaal uiteenlopende wereldbeelden tegenover elkaar staan, zonder de complexe thema’s uit de weg te gaan. Daardoor leest het niet alleen als een spannende zoektocht naar de waarheid, maar ook als een roman die uitnodigt om na te denken over afkomst, geschiedenis en de invloed van het verleden op het heden. Wie houdt van thrillers die verder gaan dan alleen spanning, zal hier veel in vinden. Het Punt. combineert een intrigerend mysterie met maatschappelijke relevantie en historische diepgang. Juist wanneer je denkt te begrijpen waar het verhaal naartoe gaat, opent zich weer een nieuwe laag. Dat maakt Het Punt. tot een boek dat je blijft doorlezen. Het resultaat is een originele roman die niet alleen vermaakt, maar ook lang blijft nazinderen nadat de laatste bladzijde is.”

Daarnaast springt de rijke historische achtergrond in het oog. Amsterdam, Suriname en de gedeelde geschiedenis tussen beide landen vormen geen decor, maar een wezenlijk onderdeel van het verhaal. De historische elementen voelen verweven met de plot, waardoor de spanning voortdurend wordt verdiept.

Het Punt. Is in Nederland alleen te koop via de webshop van AFRO Magazine en in Suriname over enkele weken bij Kasco Boekhandel aan de Heerenstraat 25 in Paramaribo, waar ook alle bladen van AFRO Magazine te verkrijgen zijn.

Sinds het uitkwam heeft het boek al verschillende lovende reviews ontvangen.

“Sommige boeken lees je. Andere boeken beleef je. Het Punt is zonder twijfel zo’n boek. “Tien jaar wachten (erop) is het meer dan de moeite waard geweest. Vanaf de eerste pagina word je meegenomen op een indrukwekkende reis door tijd, familiegeschiedenis en de sporen die het verleden nalaat. Het is een thriller die je raakt, uitdaagt en niet meer loslaat,” schreef een lezer op Facebook.

Een ander schreef: “Marvin Hokstam Baapoure schrijft met het scherpe oog van de journalist die hij is en het lef van iemand die geen thema schuwt. Racisme, identiteit, familiegeheimen die generaties overslaan — dit boek durft ze recht aan te kijken, zonder ooit te preken. De schrijfstijl is beeldend en toegankelijk.”

Weer een ander merkte op: “Zoveel jaren geleden, toen wij jonger en slanker waren, had je me al op voorbereid dat je een boek zou schrijven. Dan…..a no kan…. dat het boek daar is en ik zit zonder een gesigneerd exemplaar.”

Over de schrijver:

Marvin Hokstam Baapoure werd op 1 november 1968 geboren in de wijk Rangoelam in Suriname. Hij studeerde journalistiek in Suriname (AHKCO) en in Engeland. Hij werkte voor de West in Suriname, voor The Daily Herald in St. Maarten, alsook voor Caribische en internationale bladen en persagentschappen. Tijdens het Caribische onderdeel van zijn carierre won hij vijfmaal regionale journalistieke prijzen, waaronder voor “Tourism reporting” en voor “Health Reporting.” In Nederland richtte hij AFRO Magazine op –dat verslag doet van de Afrogemeenschap- en Het Broos Instituut voor Afrocentrische Studies en Onderzoek, dat hard op weg is om de eerste Afrikaanse universiteit in Nederland te worden. Hij rekent Het Punt. als zijn debuutroman, maar hij gaf eerder dit jaar ook de mini-novelle De Belofte uit.

Het Punt. is opgedragen aan zijn moeder Helouise Hokstam-Weegman die afgelopen juli onverwacht overleed.