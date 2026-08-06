HomeOnderwerpenJustitie en politieGewapende woningoverval mislukt nadat bewoners en buren alarm slaan
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Gewapende woningoverval mislukt nadat bewoners en buren alarm slaan

KAM Thuiszorg

-

0

WK 2026

Een poging tot een gewapende woningoverval aan de Warimbostraat in Suriname is mislukt nadat de bewoners en omwonenden luid alarm sloegen.

Volgens verkregen informatie drongen twee gemaskerde criminelen, gewapend met vuistvuurwapens, via de openstaande voordeur de woning binnen. De overvallers werden echter verrast toen het slachtoffer, familieleden en buurtbewoners luidkeels begonnen te schreeuwen.

Door de ontstane commotie zagen de verdachten zich genoodzaakt hun plan af te breken. Zij vluchtten zonder buit op een bromfiets. Over de vluchtrichting is vooralsnog niets bekend.

Niemand raakte gewond. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek en werkt aan de opsporing en aanhouding van de voortvluchtige verdachten.

shop now
Geld sturen van Europa naar Suriname

Vorig artikel
Cocaïne verstopt in bevroren vissen ontdekt bij douanecontrole
Volgend artikel
‘Het Punt.’ van Marvin Hokstam Baapoure is een thriller die je niet meer loslaat
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival