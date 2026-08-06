Gewapende woningoverval mislukt nadat bewoners en buren alarm slaan

Een poging tot een gewapende woningoverval aan de Warimbostraat in Suriname is mislukt nadat de bewoners en omwonenden luid alarm sloegen.

Volgens verkregen informatie drongen twee gemaskerde criminelen, gewapend met vuistvuurwapens, via de openstaande voordeur de woning binnen. De overvallers werden echter verrast toen het slachtoffer, familieleden en buurtbewoners luidkeels begonnen te schreeuwen.

Door de ontstane commotie zagen de verdachten zich genoodzaakt hun plan af te breken. Zij vluchtten zonder buit op een bromfiets. Over de vluchtrichting is vooralsnog niets bekend.

Niemand raakte gewond. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek en werkt aan de opsporing en aanhouding van de voortvluchtige verdachten.