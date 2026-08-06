Cocaïne verstopt in bevroren vissen ontdekt bij douanecontrole

Na onderschepping van drugs verwerkt in onder meer bamboe, flesjes Deet, bladeren, kwie-kwie, krab, rum, droge vis, vruchten, instrumenten, kerstbrood, zuurgoed, kokosnoot, pinda sambel en popcorn uit Suriname, heeft de douane in Nederland opnieuw een opmerkelijke vondst gedaan.

Tijdens de fysieke controle van een zending met bevroren vissen hebben douaniers cocaïne aangetroffen die in de vis was verstopt. Aan het verpakkingsmateriaal is af te leiden dat de zending zeer waarschijnlijk uit Suriname afkomstig is.

Wat op het eerste gezicht een normale zending met bevroren vis leek, bleek bij nader onderzoek een ingenieuze smokkelmethode te verhullen. De controleurs ontdekten dat de vissen waren gevuld met cocaïne, die op deze manier Nederland moest worden binnengesmokkeld.

Op foto’s van de onderschepte zending is te zien dat de bevroren vissen zijn opengesneden. Naast de vissen ligt een groot aantal afzonderlijk verpakte capsules, die volgens de autoriteiten uit de buikholtes van de dieren afkomstig waren en de aangetroffen verdovende middelen bevatten.

De drugs zijn direct door de douane in beslag genomen en vervolgens vernietigd. Over de exacte hoeveelheid cocaïne, de herkomst van de zending en de bestemming zijn geen verdere details bekendgemaakt.

Met de onderschepping is opnieuw een poging tot drugssmokkel verijdeld. De douane deelt de vondst als voorbeeld van de uiteenlopende en steeds creatievere methoden die criminelen gebruiken om verdovende middelen te vervoeren.