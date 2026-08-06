HomeOnderwerpenJustitie en politieCocaïne verstopt in bevroren vissen ontdekt bij douanecontrole
Justitie en politieNieuws uit NederlandUitgelicht

Cocaïne verstopt in bevroren vissen ontdekt bij douanecontrole

KAM Thuiszorg

-

0
Cocaïne verstopt in bevroren vissen ontdekt bij douanecontrole
Beeld via Douane Nederland

WK 2026

Na onderschepping van drugs verwerkt in onder meer bamboeflesjes Deetbladerenkwie-kwiekrabrumdroge vis, vruchteninstrumentenkerstbroodzuurgoed, kokosnoot, pinda sambel en popcorn uit Suriname, heeft de douane in Nederland opnieuw een opmerkelijke vondst gedaan.

Tijdens de fysieke controle van een zending met bevroren vissen hebben douaniers cocaïne aangetroffen die in de vis was verstopt. Aan het verpakkingsmateriaal is af te leiden dat de zending zeer waarschijnlijk uit Suriname afkomstig is.

Wat op het eerste gezicht een normale zending met bevroren vis leek, bleek bij nader onderzoek een ingenieuze smokkelmethode te verhullen. De controleurs ontdekten dat de vissen waren gevuld met cocaïne, die op deze manier Nederland moest worden binnengesmokkeld.

Op foto’s van de onderschepte zending is te zien dat de bevroren vissen zijn opengesneden. Naast de vissen ligt een groot aantal afzonderlijk verpakte capsules, die volgens de autoriteiten uit de buikholtes van de dieren afkomstig waren en de aangetroffen verdovende middelen bevatten.

De drugs zijn direct door de douane in beslag genomen en vervolgens vernietigd. Over de exacte hoeveelheid cocaïne, de herkomst van de zending en de bestemming zijn geen verdere details bekendgemaakt.

Met de onderschepping is opnieuw een poging tot drugssmokkel verijdeld. De douane deelt de vondst als voorbeeld van de uiteenlopende en steeds creatievere methoden die criminelen gebruiken om verdovende middelen te vervoeren.

shop now
Geld sturen van Europa naar Suriname

Vorig artikel
Vertrekkend ambassadeur Oostelbos: ‘De grootste rijkdom van Suriname zijn de mensen’
Volgend artikel
Gewapende woningoverval mislukt nadat bewoners en buren alarm slaan
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival