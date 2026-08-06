52-jarige man dood neergevallen langs voetbalveld

In Suriname is een 52-jarige man woensdagavond overleden nadat hij onwel werd langs een voetbalveld aan de Commissaris Weythingweg.

Vernomen wordt dat het slachtoffer C.L. zich na het voetballen aan de zijkant van het veld bevond toen hij plotseling in elkaar zakte.

De politie en de ambulancedienst werden meteen gealarmeerd. Bij aankomst bleek de man geen tekenen van leven meer te vertonen. Een ingeschakelde arts stelde de dood officieel vast.

Volgens de eerste informatie van Waterkant.Net gaat het om een militair van de Surinaamse Luchtmacht. Hij zou niet bekend zijn geweest met onderliggende gezondheidsproblemen.

De Militaire Politie werd door de politie van Leiding 9A ingeschakeld. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt het lichaam vrijgegeven aan de nabestaanden.