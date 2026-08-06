HomeOnderwerpenJustitie en politie52-jarige man dood neergevallen langs voetbalveld
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

52-jarige man dood neergevallen langs voetbalveld

KAM Thuiszorg

-

0
52-jarige man dood neergevallen na voetballen

WK 2026

In Suriname is een 52-jarige man woensdagavond overleden nadat hij onwel werd langs een voetbalveld aan de Commissaris Weythingweg.

Vernomen wordt dat het slachtoffer C.L. zich na het voetballen aan de zijkant van het veld bevond toen hij plotseling in elkaar zakte.

De politie en de ambulancedienst werden meteen gealarmeerd. Bij aankomst bleek de man geen tekenen van leven meer te vertonen. Een ingeschakelde arts stelde de dood officieel vast.

Volgens de eerste informatie van Waterkant.Net gaat het om een militair van de Surinaamse Luchtmacht. Hij zou niet bekend zijn geweest met onderliggende gezondheidsproblemen.

De Militaire Politie werd door de politie van Leiding 9A ingeschakeld. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt het lichaam vrijgegeven aan de nabestaanden.

shop now
Geld sturen van Europa naar Suriname

Vorig artikel
Van Dijk-Silos over minister VWA: “Zet een technocraat die inzicht heeft in de volksgezondheid”
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival