Waarschuwing voor hittestress: gevoelstemperatuur in Suriname loopt op tot 38 graden

Suriname krijgt donderdag te maken met warm en grotendeels droog weer, waarbij de gevoelstemperatuur in de middag kan oplopen tot 36 à 38 graden. Vooral mensen die buiten werken, lopen daardoor een verhoogd risico op hittestress en uitdroging.

De ochtend begint in het kustgebied zonnig, warm en overwegend droog. Later op de dag kunnen zich zowel langs de kust als in het binnenland plaatselijk lichte onweersbuien ontwikkelen.

De werkelijke maximumtemperatuur ligt naar verwachting tussen 32 en 33 graden. In Wanica en Para kan het zelfs 34 graden worden, terwijl voor Paramaribo en Marowijne een maximum van 33 graden wordt verwacht.

Door de combinatie van zonkracht, hoge luchtvochtigheid en warmte kan het echter aanzienlijk heter aanvoelen. De Meteorologische Dienst waarschuwt daarom specifiek voor matige hittestress tijdens de middaguren.

De wind waait voornamelijk uit het oosten tot oost-noordoosten. Langs de kust worden snelheden van 10 tot 15 kilometer per uur verwacht, terwijl de wind in het binnenland tussen 8 en 12 kilometer per uur ligt. Windvlagen kunnen oplopen tot ongeveer 25 kilometer per uur.

Voor Paramaribo, Wanica, Brokopondo en Sipaliwini worden overdag plaatselijk onweersbuien voorzien. In de overige districten blijft het volgens de verwachting overwegend droog met weinig bewolking.

De weersverwachting geldt vanaf dinsdagavond 5 augustus om 19.30 uur tot woensdagavond 6 augustus om 19.30 uur, meldt het Nationaal Meteorologisch Centrum.