Voortvluchtige verdachte mensenhandel aangehouden in Guyana en uitgeleverd aan Suriname

Op verzoek van de Surinaamse politie is de voortvluchtige verdachte Rosana Geurra Perez, alias ‘Diana’, op zondag 2 augustus aangehouden door de Guyanese politie. De 27-jarige vrouw wordt verdacht van betrokkenheid bij een mensenhandelzaak en is inmiddels uitgeleverd aan Suriname.

Tegen Perez was op dinsdag 6 januari 2026 door de procureur-generaal van Suriname een opsporings-, aanhoudings- en voorgeleidingsbevel uitgevaardigd. Zij wordt verdacht van mensenhandel, medeplegen en medeplichtigheid aan mensenhandel en deelname aan een criminele organisatie.

De zaak kwam in januari 2026 aan het rollen nadat op twee afzonderlijke adressen in Paramaribo meerdere slachtoffers van mensenhandel werden aangetroffen en in veiligheid werden gebracht.

In verband met het onderzoek werd toen de verdachte B.N. aangehouden. Tijdens het verdere onderzoek kwam ook Rosana Perez in beeld, waarna zij kans zag naar Guyana uit te wijken.

Nadat informatie was verkregen dat de verdachte zich in Guyana bevond, verzocht de Surinaamse politie de Guyanese autoriteiten om medewerking bij haar aanhouding en uitlevering aan Suriname.

Na het doorlopen van de uitleveringsprocedure werd Perez op dinsdag 4 augustus overgedragen aan de Surinaamse politie. Zij werd vervolgens voorgeleid bij de afdeling Trafficking in Persons (TIP).

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld in afwachting van het verdere onderzoek.