Suriname verrast als nieuwkomer en sleept drie internationale digital-healthonderscheidingen binnen

Suriname heeft tijdens een internationale bijeenkomst over digitale gezondheidszorg in Panama-Stad drie onderscheidingen in de wacht gesleept. Opvallend is dat het land als betrekkelijke nieuwkomer deelnam, maar zich tussen meer dan 24 landen toch wist te onderscheiden.

Het Surinaamse technische team behaalde de tweede plaats in de PH4H Racing Competition. Tijdens deze wedstrijd werden onder meer de snelheid, nauwkeurigheid en efficiëntie van digitale gezondheidssystemen getest.

Daarnaast kreeg Suriname de speciale PH4H Car Award voor de invoering van het elektronisch patiëntendossier bij de Regionale Gezondheidsdienst. Daarbij is volgens het ministerie van Volksgezondheid het volledige personeel getraind. Ook de voorbereidingen voor de invoering van het systeem bij de Medische Zending werden positief beoordeeld.

De derde erkenning volgde nadat Suriname alle vereiste onderdelen van de Connectathon succesvol afrondde. Met een score van 100 procent eindigde het land in de top zes van de deelnemende landen.

Dat resultaat betekent volgens het persbericht dat Suriname technisch is voorbereid op digitale uitwisseling van patiëntgegevens, vaccinatiecertificaten en elektronische recepten met andere landen. Daarbij wordt gewerkt met internationale standaarden voor het delen van medische informatie.

Ook een Surinaams idee trok veel aandacht. De delegatie stelde voor om tijdens het evenement een zogenoemde ‘Escape Room’-methode te gebruiken. Daarmee werden ingewikkelde situaties rond digitale zorg en gegevensuitwisseling op een interactieve manier getest. Het concept werd door de deelnemende landen ingezet voor kennisdeling, samenwerking en technische controle.

De prestaties bouwen voort op het Information Systems for Health-project, waarmee Suriname eerder begon met het versterken van het nationale beheer van gezondheidsgegevens. De volgende stap is het koppelen van de Surinaamse systemen aan een regionaal netwerk, zodat medische informatie in de toekomst ook veilig over landsgrenzen heen kan worden uitgewisseld.

Volgens de Surinaamse delegatie tonen de resultaten aan dat het land verdere stappen kan zetten in de modernisering van de gezondheidszorg. De delegatie benadrukte dat vooral het volledig afronden van alle onderdelen, de drie onderscheidingen en de internationale waardering voor het Surinaamse concept een stimulans vormen om de digitale zorg verder uit te bouwen.