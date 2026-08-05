Storing bij productiestation Van Hattemweg zorgt voor lage waterdruk in groot deel van Paramaribo

Inwoners van Groot-Paramaribo en Paramaribo-Noord kunnen te maken krijgen met zeer lage waterdruk of zelfs een tijdelijke onderbreking van de watertoevoer. De problemen zijn ontstaan nadat meerdere pompputten van het productiestation aan de Van Hattemweg zijn uitgevallen.

De storing heeft grote gevolgen, omdat het station normaal gesproken ongeveer 1.000 kubieke meter drinkwater per uur produceert. Een deel daarvan wordt doorgestuurd naar het productiestation William Kraanplein en vormt een belangrijke aanvulling op de watervoorziening in beide gebieden.

Voorafgaand aan de uitval deed zich in de omgeving van het station een stroomdip voor. Kort daarna werd de technische storing ontdekt. Hierdoor kwam het productieproces tijdelijk stil te liggen en kon minder water naar het distributienet worden gepompt.

Technici van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij en de N.V. Energiebedrijven Suriname werken gezamenlijk aan het herstel. Wanneer de productie weer op gang komt, zal de situatie echter niet onmiddellijk overal normaal zijn.

Volgens de SWM kan het enige tijd duren voordat het volledige leidingnet zich heeft hersteld en de waterdruk in alle getroffen wijken weer het gebruikelijke niveau bereikt. Het waterbedrijf heeft excuses aangeboden voor het ongemak en vraagt de samenleving om begrip.