Peppie: “Mi e yepi destroy a criminaliteit”

Gettoleider Raynold van Els, beter bekend als Peppie, stelt dat hij meehelpt om de criminaliteit in Suriname in te dammen. Vandaar dat hij vorige week voor een gesprek met Juspol-minister Harish Monorath op het ministerie was, waar hij ook enkele documenten heeft overhandigd. In dat gesprek heeft hij het onder meer gehad over twee zwaarwichtige criminelen.

“Mi e yepi destroy a criminaliteit en vanuit a top. Mi ne wroko tap den pikin pikin uku, maar mi wroko tap den man san de ini a top srefi. Wanneer je de criminaliteit wilt vernietigen en opruimen, dan begint het vanuit de top. Die mannen die in DNA zitten en daar schuilen, die mannen in de top van Justitie… en dat is het”, zei Van Els in een interview op Stanvaste Radio.

De gettoleider stelt dat hij, in tegenstelling tot personen als de Haïtiaanse ondernemer Jean ‘Saya’ Mixon, geen adviseursrol zoekt. Hij vindt dat elke Surinamer die van zijn of haar land houdt, op zijn of haar eigen manier een bijdrage kan leveren. “En dat doe ik. Ik hoef niet in dienst te zijn daarvoor. Het is ook mijn recht. Het is ook mijn land. Ik lever ook mijn bijdrage en dat is wat ik doe”, aldus Van Els.

Belangrijk voor hem is dat er na zijn gesprek beter wordt opgelet op bepaalde zaken en dat bepaalde onderzoeken in gang zijn gezet. De documenten die hij heeft ingediend, hebben betrekking op zwaarwichtige zaken waarover hij niet zomaar in het openbaar kan praten en waarbij hij ook op zijn eigen veiligheid moet letten.

“Een heleboel zaken die in de doofpot waren beland, zullen nu weer worden bekeken. Het zijn zwaarwichtige zaken die je niet zomaar kunt uitspreken. Die dingen zijn nu in handen van de politie. Onderzoeken worden gedaan en ze worden ook naar de pg gestuurd. Dus het zijn geen dingen waarover ik nu in het openbaar kan komen praten”, aldus Van Els.