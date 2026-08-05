Ondernemer aangehouden na schietpartij; slachtoffer gewond door schampschoten

Een 55-jarige ondernemer is dinsdagavond aangehouden na een schietpartij aan de Djotistraat in Suriname. Een 32-jarige ondernemer raakte daarbij gewond.

De politie kreeg een melding dat een man, gewapend met een vuistvuurwapen, tekeer zou gaan. Agenten gingen direct ter plaatse en hielden de verdachte aan. Hij werd voor verder onderzoek overgebracht naar het politiebureau.

Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat een ruzie tussen de ondernemers D.R. (55) en R.S. (32) uit de hand liep. Tijdens de confrontatie trok D.R. een vuurwapen en loste hij drie schoten in de richting van R.S.

Het slachtoffer liep schampschoten op aan zijn linkerbovenarm en rechteronderbeen. Hij kreeg medische hulp voor zijn verwondingen.

Op de locatie trof de politie twee hulzen aan. Deze zijn voor nader onderzoek in beslag genomen. Ook het vuurwapen van de verdachte werd veiliggesteld. Volgens de politie was het wapen legaal en viel het onder een geldige vergunning.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zal worden beslist over het verdere lot van de verdachte.