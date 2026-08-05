Komend weekend: Fawaka Fest pakt uit met topartiesten in het Zuiderpark van Den Haag

De beste manier om de zomer te vieren in echte Surinaamse sfeer? Dan is Fawaka Fest op zaterdag 8 augustus 2026 dé plek om te zijn. Het Zuiderpark in Den Haag verandert die dag in een bruisend festivalterrein waar muziek, cultuur en gezelligheid samenkomen met een indrukwekkende line-up vol bekende artiesten.

Publiek kan zich opmaken voor optredens van onder anderen Ronnie Flex, Zouk Machine, Osocity, Poke, La Rouge, Kalibwoy, Kaya Imani, Goodvibezz, Passion, Robin Roxette, Randy Verveer, Dewindersingh, DJ Dylyn, F1RSTMAN, Nems, Laco, Latu, Patrick Paul, Ridge, Elijah Tevrede en Shandro.

In de maand augustus is er maar één plek waar je moet zijn. Fawaka Fest brengt muziek, publiek en zomerse intensiteit samen in een setting die groots aanvoelt, maar toch persoonlijk blijft. Eén dag waarop het Zuiderpark wordt omgetoverd tot een stukje Suriname, met volop ruimte voor muziek, cultuur en ontmoeting.

Het festival vindt plaats op zaterdag 8 augustus 2026 van 14.00 tot 23.00 uur in het Zuiderpark in Den Haag en is toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder.

Met een mix van Surinaamse, Caribische en Nederlandse topacts belooft Fawaka Fest opnieuw een van de grootste en meest veelzijdige festivals van deze zomer te worden. Kaarten haal je hier.