Kersten doneert 25.000 dollar voor voltooiing Elisabeth Samsonhuis

De restauratie van het historische Elisabeth Samsonhuis in Paramaribo heeft een financiële impuls gekregen van de Kersten Group of Companies. Het bedrijf heeft een bedrag van 25.000 Amerikaanse dollar geschonken om de laatste werkzaamheden aan het monument en de inrichting ervan te ondersteunen.

Het pand aan de Wagenwegstraat moet na afronding van de restauratie worden opengesteld als museum en cultureel centrum. Bezoekers zullen er meer kunnen leren over het leven van Elisabeth Samson en de geschiedenis van Suriname.

Elisabeth Samson leefde van 1715 tot 1771 en groeide als vrije zwarte vrouw uit tot de eerste vrouwelijke miljonair van de Amerika’s. Haar levensverhaal staat volgens de organisatie symbool voor ondernemerschap, volharding en het doorbreken van maatschappelijke barrières.

Met een totale projectwaarde van ongeveer 2,1 miljoen Amerikaanse dollar bevindt de restauratie zich inmiddels in de afrondende fase. De bijdrage van Kersten is bedoeld om de voltooiing van het gebouw en de verdere inrichting dichterbij te brengen.

Kersten, dat al meer dan 255 jaar deel uitmaakt van de Surinaamse samenleving, zegt met de donatie verantwoordelijkheid te willen nemen voor het behoud van nationaal erfgoed. Volgens topman Vishal Jadnanansing vertelt het Elisabeth Samsonhuis een verhaal van moed, ondernemerschap en doorzettingsvermogen.

Het bedrijf ziet de schenking daarnaast als onderdeel van zijn beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Behalve in economische ontwikkeling investeert de onderneming naar eigen zeggen ook in erfgoed, onderwijs, cultuur en talentontwikkeling.

De informatie is afkomstig uit een persbericht van de Kersten Group of Companies. Volgens het bedrijf betekent investeren in de toekomst ook dat waardevolle onderdelen van het Surinaamse verleden behouden moeten blijven voor toekomstige generaties.