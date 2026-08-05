Inter Moengotapoe versterkt selectie met spelers uit Nigeria

Voetbalclub Inter Moengotapoe heeft de selectie voor het nieuwe seizoen versterkt met een aantal spelers uit Nigeria. De nieuwkomers arriveerden maandag op de Johan Adolf Pengel International Airport, waar zij werden verwelkomd door clubeigenaar Ronnie Brunswijk.

Volgens Brunswijk moeten de Nigeriaanse aanwinsten de club een nieuwe impuls geven. “Met deze versterkingen wil ik de club een nieuwe impuls geven en tegelijkertijd meer talent met dezelfde roots aantrekken om de selectie verder te versterken,” aldus de clubeigenaar.

Met de spelers reisde ook een coach mee. Hij sprak zijn dankbaarheid uit voor de veilige aankomst in Suriname en gaf aan zich volledig te zullen inzetten om Inter Moengotapoe sportieve successen te bezorgen.

Brunswijk spreekt het vertrouwen uit dat de nieuwe spelers een belangrijke bijdrage zullen leveren aan de ambities van de club. “Ik ben blij met de komst van de spelers en heb er alle vertrouwen in dat zij het maximale uit hun kwaliteiten zullen halen en een belangrijke bijdrage zullen leveren aan de ambities van Inter Moengotapoe.”

Inter Moengotapoe wist afgelopen seizoen geen hoofdprijs te veroveren en hoopt met de nieuwe versterkingen komend seizoen weer mee te strijden om de hoogste eer.