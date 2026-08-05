Inbrekers slaan toe in woning annex polikliniek van arts: honden gedrogeerd en alarmsysteem gesaboteerd

Inbrekers hebben afgepen weekend flink huisgehouden in een woning in het ressort Nieuwe Grond in Suriname. Daarbij werd niet alleen de woning doorzocht, maar ook de medische polikliniek op de begane grond van het pand. Volgens de gedupeerde werden de honden vermoedelijk gedrogeerd en schakelden de daders doelbewust de beveiliging uit.

De bewoners waren op het moment van de inbraak, in de nacht van vrijdag 31 juli op zaterdag 1 augustus, niet thuis. Daardoor vielen er geen gewonden, maar de materiële schade en de impact op de familie zijn volgens de eigenaar groot.

Uit de verklaring van de gedupeerde blijkt dat de inbrekers de volledige woning overhoop haalden. Daarnaast knipten zij alle alarmkabels door, schakelden het internet uit en bestaat het vermoeden dat ook de glasvezelkabels zijn vernield. De aanwezige honden zouden met een slaapmiddel buiten werking zijn gesteld.

Ook de medische polikliniek, die zich op de begane grond van de woning bevindt, bleef niet gespaard. De praktijk werd eveneens doorzocht en volledig overhoop gehaald. De eigenaar noemt het schokkend dat criminelen zelfs een praktijk van een arts, waar dagelijks patiënten worden geholpen, als doelwit kiezen.

Met het openbaar maken van het incident wil de gedupeerde vooral aandacht vragen voor de toenemende criminaliteit en de grote gevolgen die dergelijke misdrijven hebben voor slachtoffers. De familie hoopt dat het verhaal bijdraagt aan meer bewustwording over de huidige veiligheidssituatie in Suriname.