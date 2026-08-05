Hakrinbank verkoopt 6.775.859 aandelen in DSB via openbare digitale inschrijving

Hakrinbank N.V. biedt 6.775.859 bestaande aandelen in De Surinaamsche Bank N.V. (DSB) aan via een openbare digitale inschrijving. Het aandelenpakket vertegenwoordigt 17,96 procent van het geplaatste en volgestorte aandelenkapitaal van DSB.

Volgens de bank biedt de openbare inschrijving, tegen de achtergrond van de verwachte economische groei van Suriname, zowel particulieren als bedrijven de mogelijkheid om via een aandelenbelang te participeren in de bancaire sector. Inschrijvers bepalen zelf voor hoeveel aandelen zij willen inschrijven en welke prijs zij per aandeel willen bieden.

Het gaat uitsluitend om bestaande aandelen die eigendom zijn van Hakrinbank. DSB geeft in het kader van deze verkoop geen nieuwe aandelen uit.

Hakrinbank laat weten dat het besluit voortvloeit uit een reguliere strategische evaluatie van haar participatieportefeuille. Met de verkoop wil de bank zich verder richten op haar eigen strategische prioriteiten en kernactiviteiten. Daarbij benadrukt Hakrinbank dat de verkoop uitsluitend betrekking heeft op haar portefeuillekeuzes en geen oordeel vormt over de financiële positie, prestaties of vooruitzichten van DSB.

De inschrijving opent op maandag 10 augustus en sluit op maandag 31 augustus om 16.00 uur Surinaamse tijd. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen uit Suriname en het buitenland kunnen deelnemen, mits zij voldoen aan de gepubliceerde voorwaarden en de geldende wettelijke en toezichthoudende vereisten.

Hakrinbank hanteert geen minimum- of maximumprijs voor inschrijving. Bij de opening van de inschrijving wordt de op dat moment geldende beurskoers van het DSB-aandeel op de Suriname Stock Exchange uitsluitend als referentie vermeld. Die koers geldt niet als waardering, richtprijs of aanbeveling; inschrijvers kunnen zowel een hoger als een lager bod uitbrengen.

Na sluiting van de inschrijving worden alle biedingen beoordeeld aan de hand van de gepubliceerde voorwaarden. De aandelen worden toegewezen op basis van de hoogste gekwalificeerde biedingen. Een bod wordt als gekwalificeerd beschouwd wanneer zowel de inschrijver als de inschrijving voldoet aan de gestelde voorwaarden, waaronder de KYC/CDD-, wettelijke en toezichthoudende vereisten.

Bij overinschrijving kan binnen de groep van hoogste gekwalificeerde biedingen een proportionele of anderszins gewogen verdeling plaatsvinden, overeenkomstig de gepubliceerde voorwaarden. Het indienen van een inschrijving biedt geen garantie dat deze wordt geaccepteerd of dat aandelen worden toegewezen.

Het digitale inschrijvingsportaal gaat eveneens op maandag 10 augustus open. Vanaf die datum zijn via de officiële communicatiekanalen van Hakrinbank het inschrijfformulier, de volledige voorwaarden en overige relevante informatie beschikbaar.

Geïnteresseerden die de openbaar beschikbare financiële informatie van DSB willen raadplegen, kunnen daarvoor terecht in de jaarverslagen van de bank via https://www.dsb.sr/nl/prime/over-dsb/jaarverslagen/.