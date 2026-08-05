Echtpaar onder schot beroofd door mannen op bromfiets

Een echtpaar is dinsdagavond overvallen aan de Oliepalmstraat in Suriname. Twee mannen op een bromfiets beroofden de slachtoffers onder bedreiging van een vuurwapen van sieraden, een iPhone en creditcards.

Volgens verkregen informatie werden de 45-jarige T.G. en haar 49-jarige echtgenoot C.G. overvallen terwijl zij na een bezoek aan een winkel te voet op weg waren naar hun woning. Terwijl zij over de Oliepalmstraat liepen, werden zij van achteren benaderd door een bromfiets met twee opzittenden.

De duopassagier stapte af, trok een vuurwapen en richtte dit op het echtpaar. Onder bedreiging werd de vrouw gedwongen haar sieraden af te staan. Uit angst voor haar veiligheid gaf zij haar drie gouden ringen, een paar gouden oorbellen en een gouden halsketting af aan de overvaller.

Vervolgens griste de gewapende dader de schoudertas van de man weg. In de tas bevonden zich creditcards en een iPhone 17.

Na de beroving sprong de verdachte weer achter op de bromfiets, waarna beide daders via de Foengoestraat in onbekende richting vluchtten.

Beide slachtoffers bleven ongedeerd. De verdachten waren bij aankomst van de Surinaamse politie al gevlucht. Er wordt gewerkt aan hun opsporing en aanhouding.