Brandstofprijzen voorlopig niet verhoogd ondanks maandelijkse derving van ruim SRD 350 miljoen

De huidige brandstofprijzen in Suriname blijven voorlopig ongewijzigd. De regering heeft besloten de bestaande prijscap tot nader order te handhaven, ondanks dat deze maatregel de staat volgens berekeningen maandelijks meer dan SRD 350 miljoen kost.

Voordat een definitief besluit wordt genomen over het eventueel loslaten van de prijscapmethode, wil de regering eerst verder overleggen met verschillende maatschappelijke groeperingen. Volgens het ministerie van Financiën en Planning kan de totale financiële derving oplopen tot ongeveer SRD 3 miljard wanneer de huidige regeling wordt voortgezet.

Directeur van Financiën Vincent Fernandes heeft meegedeeld dat de oliemaatschappijen inmiddels officieel over het regeringsbesluit zijn geïnformeerd. Zij zouden hun volledige medewerking hebben toegezegd om de situatie rond de brandstofvoorziening te normaliseren.

Eerder hadden enkele retailers naar aanleiding van berichtgeving over mogelijke veranderingen tijdelijk hun deuren gesloten. Na overleg hebben deze ondernemingen hun activiteiten weer hervat.

De regering zal eventuele nieuwe ontwikkelingen via de officiële communicatiekanalen bekendmaken, meldt de Communicatiedienst Suriname.