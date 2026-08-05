Brand uitgebroken in autowerkplaats te Livorno

De brandweer van post Toekomstweg is dinsdagavond uitgerukt voor een brand in een werkplaats aan de achterzijde van een woning aan de Pandit Paltan Tewarieweg in Suriname.

Bij aankomst bleek het vuur te woeden in de werkplaats, waar verschillende auto-onderdelen werden verwerkt. Ook stonden twee vaten met afgewerkte olie in brand. De brandweerlieden wisten de brand onder controle te krijgen en verdere uitbreiding te voorkomen.

Bij de brand zijn diverse auto-onderdelen en verschillende soorten olie volledig verloren gegaan. De garageconstructie zelf bleef grotendeels gespaard.

Vernomen wordt dat de 39-jarige ondernemer A.G. zich in zijn nabijgelegen woning bevond. Hij verklaarde dat hij de werkplaats rond 21.00 uur had afgesloten en naar zijn woning was gegaan. Korte tijd later zag hij vlammen uit de garage komen, waarna hij direct alarm sloeg.

De werkplaats was aangesloten op het elektriciteitsnet, maar bleek niet tegen brand verzekerd te zijn. De oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend.

De politie heeft de zaak in onderzoek.