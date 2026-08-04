Toyota Mark X beschoten; penitentiaire ambtenaar aangehouden

De bestuurder van een witte Toyota Mark X heeft zich in de nacht van maandag op dinsdag bij de politie gemeld nadat zijn voertuig onder vuur was genomen aan de Zwartbontstraat in Suriname.

Volgens de aangifte bevond de automobilist zich in de omgeving van winkel Tjon om iemand te ontmoeten, toen er plotseling op zijn auto werd geschoten.

Bij inspectie van het voertuig trof de politie twee kogelinslagen aan aan de linkerachterzijde, ter hoogte van de achterbumper en het spatbord. De bestuurder bleef ongedeerd.

Naar aanleiding van het incident heeft de politie een penitentiaire ambtenaar, de 47-jarige A.D., aangehouden. Tegen hem is aangifte gedaan wegens poging tot doodslag en poging tot moord.

In het kader van het onderzoek is een Glock-vuurwapen in beslag genomen. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zal worden beslist over het verdere verloop van de zaak en het lot van de verdachte.