Taxichauffeur beroofd na rit met twee passagiers in Paramaribo

Een 33-jarige taxichauffeur is in de nacht van maandag op dinsdag overvallen aan de Richard Voullairestraat in Suriname. De daders maakten 3.800 SRD buit en sloegen daarna op de vlucht.

Volgens verkregen informatie ontving het slachtoffer, A.B., via de taxi-app 1160 een ritverzoek naar de Theodorusstraat. Op die locatie stapte een vrouw in zijn voertuig. Vervolgens gaf zij aan naar de Hirasinghstraat te willen rijden, waar een man instapte.

Daarna verzochten de twee passagiers de chauffeur hen naar de Richard Voullairestraat te brengen. Bij een onbewoond pand kreeg de taxichauffeur opdracht te stoppen. De vrouw stapte uit met het voorwendsel geld te gaan halen en liep het terrein op.

Op een onbewaakt moment werd de chauffeur van achteren onder bedreiging van een mes beroofd. De verdachte wist 3.800 Surinaamse dollars buit te maken, dat verborgen lag in een vakje tussen de twee voorstoelen van het voertuig.

Na de beroving sloeg de dader op de vlucht. Volgens het slachtoffer rende de verdachte eerst in de richting van de Rozenhoutstraat en vervolgens de Calcuttastraat in.

De politie van bureau Herman Gooding heeft de zaak in onderzoek. Er wordt gewerkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte(n).