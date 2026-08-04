Simons aan Mennonieten: “Suriname geen free for all; m’n land is ingewikkeld genoeg”

President Jennifer Simons stelt geen ruimte te hebben voor Mennonieten die illegaal bos in het Surinaamse binnenland kappen. Overtreders hebben inmiddels deurwaardersexploten ontvangen om de gebieden te verlaten.

“Met de Mennonieten ben ik nu bezig. Ze hebben al een deurwaardersexploot gekregen en als het aan mij ligt, gaan ze op een vliegtuig zitten. Al die duizenden die willen komen, ze moeten zien dat het geen free for all hier is”, zei de president maandag op een regeringspersconferentie.

Het staatshoofd voerde aan dat zij al bezig is met een drietal ministeries van wie zij ondersteuning nodig heeft hiervoor. Zij zelf stelt een heleboel rare dingen te hebben gehoord, waarbij gevallen waarbij kinderen de Surinaamse nationaliteit zouden bezitten, maar dat de ouders illegaal in het land vertoeven.

“De corruptie in dit land kent geen grenzen soms. Dus waar ik nu aan werk is om die mensen op een vliegtuig te zetten als ze illegaal hier zijn. Ik betaal desnoods en ik stuur ze naar hun land van herkomst, zodat de anderen zien dat ze niet moeten komen. Want we gaan het niet toestaan.

Zolang Mennonieten willen komen en in de kustvlakte aan landbouw willen doen, zoals alle andere mensen, then be my guest. Maar we gaan je niet in het binnenland laten zetten om bos te gaan kaalkappen en een eigen gemeenschap samen te stellen. Me land is ingewikkeld genoeg”, aldus Simons.