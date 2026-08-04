Sabakoe op gratis ‘Wan Bon Biri’ feest in Amstelveen

Liefhebbers van Surinaamse muziek, eten en gezelligheid kunnen op vrijdag 7 augustus terecht bij ANNA in Amstelveen. Daar wordt de ‘Wan Bon Biri Fesa’ gehouden, een feestelijke middag en avond met livemuziek, een dj en Surinaamse lekkernijen.

De deuren aan de Amsterdamseweg 22 gaan om 15.00 uur open. Vanaf 18.30 uur zorgt de band Sabakoe voor livemuziek, waarna DJ Steven om 20.00 uur het feest muzikaal voortzet.

Ook op culinair gebied is er aandacht voor Suriname. Bezoekers kunnen onder meer genieten van gerechten van Sur Keuken Maija en bara. Daarnaast is Wan Bon Biri Brewing Paramaribo aanwezig.

Het evenement valt samen met International Beer Day. In dat kader wordt ook een rondje IPA-proeverij georganiseerd. Bezoekers kunnen kennismaken met de onlangs in blik uitgebrachte Sranan IPA (zie onder), die wordt gepresenteerd als een ambachtelijk gebrouwen Surinaams bier.

De toegang tot de Wan Bon Biri Fesa is gratis. Ook kan er kosteloos worden geparkeerd bij de locatie.