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RO en Caraïbische Ontwikkelingsbank verkennen mogelijkheden voor samenwerking

KAM Thuiszorg

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Minister Miquella Huur van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft op vrijdag 31 juli een kennismakingsgesprek gevoerd met Richardo Aiken en Kendra Butler van de Caraïbische Ontwikkelingsbank (CDB). Tijdens het bezoek stonden de mogelijkheden voor samenwerking tussen de CDB en het ministerie centraal.

Minister Huur presenteerde de vier beleidsgebieden van RO en gaf een toelichting op de lopende en geplande projecten van het ministerie. Daarbij benadrukte zij dat RO bij de uitvoering van projecten vooral een faciliterende rol vervult. Tot de belangrijkste prioriteiten behoren de digitalisering van het personeelsbestand en de bouw van een nieuw ministeriegebouw.

Daarnaast wil RO duurzame ontwikkelingsprojecten uitvoeren voor Inheemse en tribale gemeenschappen. Deze richten zich onder meer op capaciteitsversterking door middel van trainingen en het creëren van afzetmarkten om de economische ontwikkeling van deze doelgroepen te stimuleren.

De CDB gaf op haar beurt aan zich de komende tien jaar vooral te richten op jongerenontwikkeling, institutionele versterking en klimaatverandering. Deze gebieden bieden volgens Aiken de aanknopingspunten voor samenwerking met het ministerie.

Aiken kondigde aan dat de bank later dit jaar een oriëntatiebezoek zal brengen aan de rurale gebieden waar het ministerie projecten wil uitvoeren.

Minister Huur noemde het kennismakingsbezoek een belangrijke eerste stap naar een constructieve samenwerking. De CDB sprak daarbij de bereidheid uit om de samenwerking met het ministerie verder te verdiepen.

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