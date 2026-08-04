President Simons: “Ik heb op dit moment geen ministers die ik wil reshuffelen”

President Jennifer Simons stelt dat zij op dit moment geen ministers in haar kabinet heeft die zij wenst te reshuffelen. Wel vindt zij dat er ministeries zijn waar er meer zou moeten gebeuren.

Het staatshoofd van Suriname voerde tijdens een regeringspersconferentie maandag aan dat bij de regeringsovername vorig jaar is gebleken dat bij haast alle ministeries heel veel kapot was en dus gerepareerd moest worden.

“Je hebt altijd mensen die een extra schepje erbovenop zetten en mensen die wat meer moeite hebben. Toch zijn we nog niet op het punt dat ik zeg dat ik zover ben dat ik ministers nu zou willen vervangen. We werken wel aan een aantal ministeries waarvan we vinden dat er wat meer moet gebeuren. Dus nee, ik heb op dit moment geen ministers die ik op dit moment wil reshuffelen”, zei de president.

Het staatshoofd benadrukte dat reshuffelen aan de ene kant iemand anders de kans heeft om als minister het werk beter te doen, maar aan de andere kant kost dat het land ook veel geld. Vandaar dat zij het beter vindt om daar waar nodig ministers te ondersteunen.

Volgens Simons zorgt het gebrek aan decentralisatie in het land ook ervoor dat sommige ministeries het nog moeilijker hebben met het extra werk dat zij moeten doen. Die evaluatie wordt nu gedaan.

“Komend jaar is het jaar waar ik graag wat meer ga werken aan de herstructurering van het overheidssysteem. We willen werken naar een raamwet bestuurlijke organisatie die het land beter indeelt regionaal, maar ook in het overheidsbestuur”, aldus de president.