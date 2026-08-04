Nieuwe rapportageplicht treft ook lopende grote verkavelingsprojecten

Houders van grote verkavelingsprojecten in Suriname moeten voortaan ieder kwartaal verantwoording afleggen over de uitvoering van hun project. Opvallend is dat de nieuwe verplichting niet alleen geldt voor toekomstige projecten, maar ook voor reeds afgegeven beschikkingen waarvan de werkzaamheden nog niet zijn afgerond.

De maatregel is op 1 augustus 2026 ingegaan. Daarmee wil de overheid het toezicht op grote verkavelingsprojecten aanscherpen en beter controleren of de werkzaamheden volgens de gestelde voorwaarden worden uitgevoerd.

Gedurende de geldigheidsduur van de beschikking moet na ieder kalenderkwartaal een voortgangsrapport worden ingediend bij de afdeling Verkavelings- en Saneringsplannen. Na voltooiing van de werkzaamheden moet bovendien een eindrapportage worden overgelegd.

In dat eindverslag moet een technische beoordeling van het gerealiseerde project worden opgenomen. De rapportage speelt ook een rol bij de besluitvorming over het verstrekken van de definitieve vergunning.

Projecthouders mogen de verplichte rapportages niet zelf zonder meer opstellen. Zowel de kwartaalrapporten als het eindverslag moeten worden vervaardigd, ondertekend en gewaarmerkt door een ingenieursbureau dat bij het ministerie bekendstaat of daar geregistreerd is.

De minimale eisen waaraan de opbouw en inhoud van de rapportages moeten voldoen, zijn opgenomen in een bijlage bij de bekendmaking.

Het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening laat in de bekendmaking weten dat de nieuwe regels bedoeld zijn om gedurende de volledige looptijd van verkavelingsprojecten een vaste structuur voor toezicht en kwaliteitsbewaking te creëren.