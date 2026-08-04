Man opgepakt met 68 dozen hele kippen uit Frans-Guyana

Een partij van maar liefst 68 dozen met hele kippen heeft zaterdag 1 augustus geleid tot de aanhouding van drie personen bij de politiepost Stolkertsijver. Eén van hen verklaarde dat hij de grote hoeveelheid aan de Franse kant had gekocht en dat de kippen bestemd waren voor eigen gebruik.

De politie kwam de vermoedelijke smokkel op het spoor na informatie van een tipgever. Die meldde dat een grijze Toyota Hiace vanuit Albina richting Paramaribo reed met een grote partij kartonnen dozen met kip.

Agenten hielden het voertuig vervolgens staande en voerden een volledige controle uit. In de laadruimte werden 68 dozen met hele kippen aangetroffen.

In het busje zaten drie personen. De bestuurder, K.R., verklaarde dat de partij niet van hem was, maar toebehoorde aan mede-inzittende B.R. Tijdens een korte ondervraging bevestigde B.R. dat de kippen van hem waren. Volgens zijn verklaring had hij de dozen in Frans-Guyana gekocht voor eigen gebruik.

Op basis van de tip, de verklaringen van de inzittenden en de vondst in het voertuig werden bestuurder K.R., mede-inzittende K.S. en B.R. aangehouden op verdenking van overtreding van de Wet tegengaan Smokkelen en de Wet op Economische Delicten.

De drie verdachten en de Toyota Hiace werden voor verder onderzoek overgebracht naar de afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname, meldt de politie.

Na overleg met het Openbaar Ministerie werd B.R. in verzekering gesteld. De bestuurder en de andere mede-inzittende mochten na hun verhoor naar huis.

De afdeling Fraude zet het onderzoek voort.