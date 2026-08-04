Landelijke controles op ondernemingen van start; vergunningen, hygiëne en veiligheid onder de loep

Een grootschalige handhavingscontrole bij ondernemingen is van start gegaan in Suriname. De actie is erop gericht de naleving van vergunningsvoorwaarden en andere wettelijke bepalingen te controleren en tegelijkertijd te zorgen voor een schone, veilige en ordelijke omgeving in en rondom ondernemingen.

De controles worden in het kader van de Krin Kondre-campagne landelijk uitgevoerd door een multidisciplinair team, bestaande uit medewerkers van het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, de Bestuursdienst, het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, de brandweer, de ressortpolitie en de Milieupolitie.

Tijdens de inspecties worden onder meer handelszaken, winkels, eet- en drinkgelegenheden en andere publieke vermakelijkheden gecontroleerd. Daarbij wordt onder meer gelet op de geldigheid van vergunningen, de naleving van hygiëne- en brandveiligheidsvoorschriften, milieuwetgeving en de algemene veiligheid van bezoekers, werknemers en omwonenden.

Anwar Moenne, waarnemend directeur van het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA), waaronder de Milieupolitie ressorteert, zegt aan Waterkant.Net dat ondernemers ervoor moeten zorgen dat hun zaak en de directe omgeving te allen tijde schoon en ordelijk zijn.

Naar zeggen van de directeur dient iedere onderneming te beschikken over een vuilnisbak met een minimale inhoud van 240 liter. Op de dagen waarop afval wordt opgehaald, doet hij een dringend beroep op ondernemers om deze niet ruim van tevoren of ongecontroleerd langs de straat te plaatsen. Hierdoor kan het afval door de wind worden verspreid, met vervuiling van de omgeving als gevolg.

Bij overtredingen waarbij de omgeving van een onderneming niet goed wordt onderhouden, zal conform de bepalingen van de Politiestrafwet worden opgetreden. Daarbij kunnen onder meer geldboetes worden opgelegd op grond van de artikelen 39 en 70, die betrekking hebben op het onderhouden van de vestigingsplaats. Alle op de Krin Kondre-campagne van toepassing zijnde wet- en regelgeving zal binnenkort gedetailleerd bekend worden gemaakt.

Moenne zegt verder dat overtreders, afhankelijk van de geconstateerde situatie, eerst kunnen worden aangemaand om de overtredingen binnen een gestelde termijn te herstellen. Indien sprake is van ernstige of aanhoudende overtredingen, kan worden overgegaan tot sluiting van de onderneming, het intrekken van vergunningen en/of het opleggen van een boete.

De directeur benadrukt dat de controles niet bedoeld zijn om ondernemers dwars te zitten, maar om ervoor te zorgen dat de geldende wet- en regelgeving door iedereen wordt nageleefd, zonder aanzien des persoons. “Iedere ondernemer wordt op dezelfde wijze beoordeeld. Het gaat om de veiligheid, gezondheid en leefbaarheid van de Surinaamse samenleving.”