Huurauto vliegt in brand aan de Saramaccastraat

Een grijze Toyota Voxy is zondagavond tijdens het rijden in brand gevlogen aan de Saramaccastraat in Suriname.

De bestuurster, de 31-jarige T.P., wist het huurvoertuig tijdig langs de weg tot stilstand te brengen en zichzelf in veiligheid te brengen. Volgens verkregen informatie zag zij rook onder de motorkap vandaan komen, waarna zij direct stopte en uitstapte.

Kort daarna sloegen de vlammen uit het voertuig. De voorzijde van de auto brandde volledig uit, terwijl ook een deel van het dashboard door het vuur werd verwoest.

De brandweer was snel ter plaatse en wist de brand te blussen. Niemand raakte gewond.

De oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend en wordt onderzocht. De politie van bureau Herman Gooding is belast met het verdere onderzoek.