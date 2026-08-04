HomeOnderwerpenJustitie en politieHuurauto vliegt in brand aan de Saramaccastraat
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Huurauto vliegt in brand aan de Saramaccastraat

KAM Thuiszorg

-

0
brandweervoertuig op locatie in Suriname
Archieffoto

WK 2026

Een grijze Toyota Voxy is zondagavond tijdens het rijden in brand gevlogen aan de Saramaccastraat in Suriname.

De bestuurster, de 31-jarige T.P., wist het huurvoertuig tijdig langs de weg tot stilstand te brengen en zichzelf in veiligheid te brengen. Volgens verkregen informatie zag zij rook onder de motorkap vandaan komen, waarna zij direct stopte en uitstapte.

Kort daarna sloegen de vlammen uit het voertuig. De voorzijde van de auto brandde volledig uit, terwijl ook een deel van het dashboard door het vuur werd verwoest.

De brandweer was snel ter plaatse en wist de brand te blussen. Niemand raakte gewond.

De oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend en wordt onderzocht. De politie van bureau Herman Gooding is belast met het verdere onderzoek.

shop now
Geld sturen van Europa naar Suriname

Vorig artikel
Simons aan Mennonieten: “Suriname geen free for all; m’n land is ingewikkeld genoeg”
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival