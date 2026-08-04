Edgar Davids wordt ambassadeur van SV Coronie Boys en zet netwerk in voor clubontwikkeling

Voetbalicoon Edgar Davids heeft zich als ambassadeur verbonden aan SV Coronie Boys. De club uit Inverness wil met zijn betrokkenheid een grote stap zetten in de ontwikkeling van het voetbal in Coronie en uiteindelijk uitgroeien tot een voorbeeldvereniging voor Suriname en de regio.

Davids zal volgens SV Coronie Boys meer doen dan alleen zijn naam aan de club verbinden. Hij moet onder meer bijdragen aan de ontwikkeling van spelers en zijn internationale contacten inzetten om nieuwe strategische samenwerkingen tot stand te brengen. Daarbij wordt ook gedacht aan mogelijke verbindingen met Nike en bedrijven die de verdere groei van de vereniging kunnen ondersteunen.

De samenwerking past binnen de ambitie van de club om jonge voetballers meer kansen te bieden en hen via de sport te inspireren. Naast sportieve vooruitgang wil SV Coronie Boys ook een bredere maatschappelijke rol vervullen in het district.

De vereniging bouwt daarbij voort op een lange voetbaltraditie in Coronie. De geschiedenis van de oorspronkelijke Coronie Boys gaat terug tot 1957. De huidige vereniging werd op 18 mei 1999 opgericht en is gevestigd in Inverness.

Volgens SV Coronie Boys moet de betrokkenheid van Davids helpen om een duurzame basis te leggen voor een nieuwe generatie spelers. De club wil talent niet alleen begeleiden op het veld, maar jongeren ook perspectief bieden en bijdragen aan de ontwikkeling van de gemeenschap.

Bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere partners worden daarom opgeroepen om zich bij het initiatief aan te sluiten. Investeringen in de club moeten volgens de vereniging niet alleen leiden tot betere sportieve prestaties, maar ook tot blijvende voordelen voor Coronie en zijn inwoners.

Met de komst van Davids als ambassadeur hoopt SV Coronie Boys meer internationale uitstraling te krijgen en nieuwe deuren te openen voor talenten uit het district. De club vat die ambitie samen met de boodschap dat niet alleen aan een voetbalvereniging wordt gebouwd, maar ook aan de toekomst van de gemeenschap.