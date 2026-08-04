15-jarige aangehouden na inbraak bij Kelly Fashion

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben maandagochtend een 15-jarige verdachte aangehouden na een inbraak bij kledingzaak Kelly Fashion aan de Latourweg in Suriname.

De winkel werd in de nachtelijke uren het doelwit van een gekwalificeerde diefstal, waarbij verschillende kledingstukken en slippers werden buitgemaakt. Na de melding ging het RBTP direct ter plaatse om assistentie te verlenen.

De eigenaar van de zaak, C.H., verklaarde dat hij de winkel op zaterdag 1 augustus rond 22.00 uur goed had afgesloten. Maandagochtend werd hij door een bewaker van een fastfoodrestaurant gebeld met de mededeling dat er was ingebroken.

Bij aankomst zag de ondernemer dat de zijdeur van de winkel openstond. Hij vermoedt dat de daders over de omheining zijn geklommen en vervolgens via de zijdeur de winkel zijn binnengedrongen. Na controle bleek dat onder meer T-shirts van de merken Under Armour, C&A, The North Face en Basics, evenals korte broeken en slippers, waren weggenomen.

Tijdens het politieonderzoek werden verschillende goederen in beslag genomen. De eigenaar herkende deze later als eigendom van zijn zaak.

In verband met de zaak werd de 15-jarige Jeremy M. aangehouden op verdenking van gekwalificeerde diefstal. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld.

Tijdens zijn verhoor verklaarde de jongen dat hij op een zwarte e-bike over de Latourweg reed toen hij door een man werd aangesproken met het verzoek om een lift. Volgens hem had deze man een grote Jumbo-tas en een zwarte plastic zak met kledingstukken bij zich.

De verdachte verklaarde verder dat zij samen op de e-bike vertrokken, maar bij het zien van de politie de tassen op de grond gooiden en wegrenden. In de zwarte Nike-tas van de 15-jarige werden drie slippers aangetroffen. Uit het onderzoek is gebleken dat deze afkomstig zijn uit Kelly Fashion.

De vermeende mededader wist te ontkomen. De politie zet het onderzoek voort en werkt aan zijn opsporing en aanhouding.