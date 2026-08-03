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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Vrouw rijdt weg met dienstvoertuig van politie en wordt thuis aangehouden

KAM Thuiszorg

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Blauw zwaailicht ter illustratie.

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In Suriname is een vrouw afgelopen nacht met een dienstvoertuig van het politiebureau De Nieuwe Grond weggereden. Het incident vond plaats aan de Rudi van Eyckstraat. Het voertuig werd korte tijd later teruggevonden bij haar woning aan de Knoflookweg.

Volgens de voorlopige informatie bevond de politie zich aan de Rudi van Eyckstraat vanwege een vrouw die zich agressief gedroeg. Op een onbewaakt moment stapte zij in de Isuzu D-Max waarmee de agenten ter plaatse waren en reed vervolgens weg.

Na een zoekactie werd het dienstvoertuig door de politie van Santodorp aangetroffen aan de Knoflookweg. De vrouw werd daar opgespoord en aangehouden.

De politie heeft de zaak in onderzoek. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zal over het verdere verloop van de zaak en het lot van de verdachte worden beslist.

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