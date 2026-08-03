Suriname stuurt humanitaire hulp naar Venezuela

Vanuit de Johan Adolf Pengel International Airport is vandaag een vlucht vertrokken met humanitaire hulpgoederen voor Venezuela.

De hulpactie maakt deel uit van de Surinaamse ondersteuning aan het bevriende land, dat op 24 juni werd getroffen door twee verwoestende aardbevingen.

Volgens minister Bouva bestaat de eerste zending uit 1.000 voedselpakketten van elk ongeveer 10 kilogram. De pakketten bevatten eerste levensbehoeften, waaronder bonen, bloem en sardines.

De hulpverlening wordt de komende dagen voortgezet. Deze week worden nog eens 52 ton rijst en twee containers met hulpgoederen naar Venezuela verscheept. Daarna volgt via zeevracht een aanvullende zending van 9 ton levensmiddelen en kleding.