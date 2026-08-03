HomeNieuws uit SurinameSuriname stuurt humanitaire hulp naar Venezuela
Nieuws uit SurinameOverheidUitgelicht

Suriname stuurt humanitaire hulp naar Venezuela

KAM Thuiszorg

-

0

WK 2026

Vanuit de Johan Adolf Pengel International Airport is vandaag een vlucht vertrokken met humanitaire hulpgoederen voor Venezuela.

De hulpactie maakt deel uit van de Surinaamse ondersteuning aan het bevriende land, dat op 24 juni werd getroffen door twee verwoestende aardbevingen.

Volgens minister Bouva bestaat de eerste zending uit 1.000 voedselpakketten van elk ongeveer 10 kilogram. De pakketten bevatten eerste levensbehoeften, waaronder bonen, bloem en sardines.

De hulpverlening wordt de komende dagen voortgezet. Deze week worden nog eens 52 ton rijst en twee containers met hulpgoederen naar Venezuela verscheept. Daarna volgt via zeevracht een aanvullende zending van 9 ton levensmiddelen en kleding.

shop now
Geld sturen van Europa naar Suriname

Vorig artikel
Spoedeisende Hulp AZP blijft 24 uur open tijdens uitbreiding en renovatie
Volgend artikel
15-jarige aangehouden na inbraak bij Kelly Fashion
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival