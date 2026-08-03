Spoedeisende Hulp AZP blijft 24 uur open tijdens uitbreiding en renovatie

In Suriname blijft de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo ondanks de hervatte uitbreiding en renovatie volledig operationeel. Patiënten kunnen er dag en nacht terecht, terwijl binnen en rond de afdeling wordt gewerkt aan verdere modernisering van de acute zorg.

Om de werkzaamheden veilig te laten verlopen, zijn de aanmeldprocedure en verschillende looproutes tijdelijk aangepast. Patiënten en bezoekers moeten daardoor rekening houden met wijzigingen bij het betreden en gebruiken van de Spoedeisende Hulp.

Volgens het Academisch Ziekenhuis Paramaribo is de continuïteit van de patiëntenzorg tijdens de renovatie gewaarborgd. De werkzaamheden maken deel uit van het project ‘Healthcare Facilities Readiness Initiative’, dat ongeveer een maand geleden door president Jennifer Geerlings-Simons werd gelanceerd.

Met het project wordt ingezet op verbetering en modernisering van de voorzieningen voor acute medische zorg. De hervatting van de uitbreiding en renovatie van de SEH vormt daar een belangrijk onderdeel van.

Het ziekenhuis roept de samenleving tegelijkertijd dringend op om de Spoedeisende Hulp alleen te bezoeken bij acute medische klachten. Daarmee moet worden voorkomen dat de afdeling onnodig wordt belast en kunnen patiënten die direct spoedeisende zorg nodig hebben zo snel en goed mogelijk worden geholpen.

De komende periode zal het AZP via zijn communicatiekanalen regelmatig informatie verstrekken over tijdelijke veranderingen. Het gaat daarbij onder meer om aangepaste looproutes, wijzigingen in de aanmeldprocedure en andere praktische zaken die met de renovatie samenhangen.

De directie vraagt patiënten en bezoekers om begrip en medewerking zolang de werkzaamheden duren.