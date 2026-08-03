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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Reiziger op Zanderij betrapt met bijna twee kilo cocaïne in koffer

KAM Thuiszorg

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Lid van het BID-Team op de internationale luchthaven van Suriname

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Een 34-jarige reiziger is zaterdagmiddag op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven in Suriname aangehouden nadat in zijn bagage bijna twee kilogram vermoedelijke cocaïne werd ontdekt. De man stond op het punt naar het buitenland te vertrekken.

Tijdens een controle door het Bestrijding Internationale Drugs-team viel O.S. door de mand. In zijn reiskoffer werd een hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen met een bruto gewicht van 1.938 gram.

De verdachte werd direct aangehouden. Hij is samen met de in beslag genomen drugs overgedragen aan de Narcoticabrigade voor verdere behandeling van de zaak.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is O.S. hangende het onderzoek in verzekering gesteld, meldt het Korps Politie Suriname.

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