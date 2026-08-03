Pawiroredjo: “Surinaamse volk moet zich diep schamen voor smerige binnenstad”

NPS-fractieleider Jerrel Pawiroredjo vindt dat het Surinaamse volk zich er diep voor moet schamen dat de binnenstad van Paramaribo en uitgaanslocaties als de Wilhelminastraat als één grote smeerboel worden achtergelaten. Vooral op zondagochtend is dit volgens hem direct zichtbaar.

“Ik nodig u uit om op zondagochtend vroeg door de binnenstad te gaan rijden. De Wilhelminastraat… het is één grote smeerboel. Laat me voor de verandering niet de regering daarvoor aanspreken, maar mijn eigen volk. Want we doen het zelf. En we moeten ons diep schamen”, zei Pawiroredjo donderdag in De Nationale Assemblee van Suriname (DNA).

De politicus deed een beroep op de Surinaamse regering om het volk te helpen netter om te gaan door tonnen te plaatsen op plekken waar jongeren en ouderen uitgaan, verpozen en menen hun troep achter te laten. Daarnaast moeten deze tonnen ook tijdig worden geleegd.

“En als het dan toch naast de ton gegooid wordt, dan moeten we echt gaan optreden. Want we willen wel toerisme bevorderen, maar niet op deze manier”, aldus de NPS’er.