Nieuwe taxi-app Friendly Cab moet taxivervoer in Suriname veiliger en transparanter maken

Suriname heeft er een nieuwe digitale taxidienst bij. Met de introductie van Friendly Cab willen de initiatiefnemers het boeken van een taxi eenvoudiger, veiliger en transparanter maken via een speciale mobiele app.

Volgens de informatie van het bedrijf kunnen gebruikers een rit rechtstreeks vanuit huis boeken. De app is beschikbaar voor zowel passagiers als chauffeurs en kan worden gedownload via de App Store en Google Play Store.

Een belangrijk speerpunt van Friendly Cab is veiligheid. Zo werkt de app met een OTP-code (One Time Password) om de identiteit van zowel de passagier als de chauffeur bij aanvang van iedere rit te verifiëren. Daarnaast beschikt de applicatie over een SOS-functie, waarmee gebruikers in geval van nood direct een melding naar de centrale kunnen sturen.

Ook op het gebied van transparantie zet het platform in op digitale oplossingen. De taximeter is volgens Friendly Cab volledig digitaal en kan niet worden gemanipuleerd. Na afloop van elke rit ontvangt de gebruiker bovendien een betaaloverzicht met alle ritgegevens en de in rekening gebrachte kosten.

Met deze functies hoopt Friendly Cab het taxivervoer in Suriname veiliger, betrouwbaarder en gebruiksvriendelijker te maken voor zowel passagiers als chauffeurs.