Man (52) slaat agent en bedreigt hem met de dood na aanrijding

De politie van Centrum heeft zondag een 52-jarige man aangehouden en in verzekering gesteld op verdenking van bedreiging, mishandeling en wederspannigheid.

Het incident vond plaats aan de Tourtonnelaan in Suriname, ter hoogte van Yokohama, waar politieagenten bezig waren met de afhandeling van een aanrijding. Volgens de voorlopige informatie bemoeide de verdachte, M.R., zich herhaaldelijk met de werkzaamheden van de politie. Zijn zoon zou de veroorzaker van de aanrijding zijn geweest.

Ondanks meerdere bevelen om afstand te nemen en de politie haar werk te laten doen, bleef de man zich agressief en intimiderend opstellen. Door zijn gedrag voelden de benadeelden van de aanrijding zich bedreigd en werd de afhandeling van het verkeersongeval ernstig verstoord.

De verdachte zou een dienstdoende politieman met de dood hebben bedreigd en hem vervolgens in het gezicht hebben geslagen. De agent liep daarbij letsel op. Ook verzette M.R. zich tegen zijn aanhouding en daarmee tegen de rechtmatige uitoefening van de politietaak.

De man werd door de politie aangehouden en overgebracht naar het bureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.