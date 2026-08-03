Inbrekers laten kluis vallen tijdens vlucht voor politie na inbraak bij Naskip

Twee inbrekers zijn afgelopen nacht op heterdaad betrapt tijdens een inbraak in het fastfoodrestaurant Naskip aan de Johan Adolf Pengelstraat in Suriname.

De verdachten stonden op het punt te vertrekken toen leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo ter plaatse arriveerden. Bij het zien van de politie lieten de daders de kluis, die zij inmiddels uit het pand hadden weggenomen, vallen en sloegen op de vlucht.

De twee verdachten werden echter direct achterhaald, aangehouden en overgebracht naar het politiebureau Centrum.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het tweetal in verzekering gesteld.