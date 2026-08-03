Hitte tot 40 graden en stevige onweersbuien op komst in Suriname

Suriname krijgt maandag 3 augustus 2026 te maken met drukkend warm weer, gevolgd door een sterk toenemende kans op regen- en onweersbuien. Vooral in het binnenland kunnen de buien stevig uitpakken, met bliksem, krachtige windstoten en tijdelijk slecht zicht.

De ochtend begint bewolkt maar grotendeels droog. In de loop van de middag neemt de kans op buien snel toe. Later kunnen ook delen van de kuststrook worden getroffen. Tijdens zware buien zijn lokale windstoten tot ongeveer 40 kilometer per uur mogelijk. Dat meldt het Nationaal Meteorologisch Centrum.

Opvallend is vooral de hoge gevoelstemperatuur. Hoewel de maximumtemperatuur rond 33 graden ligt, kan het door de luchtvochtigheid aanvoelen als 37 tot 40 graden. De minimumtemperatuur komt uit rond 20 graden.

De weersdienst waarschuwt mensen tijdens onweer een veilige schuilplaats te zoeken en open velden, hoge bomen en open water te vermijden. Weggebruikers worden opgeroepen extra voorzichtig te zijn, omdat het zicht tijdens buien sterk kan afnemen en wegen daarna nat en glad kunnen blijven.

Volgens de gebiedsverwachting geldt voor vrijwel alle districten een kans op onweersbuien. In Paramaribo en Wanica liggen de temperaturen overdag tussen 24 en 32 graden. In Coronie, Nickerie en Sipaliwini kan het kwik oplopen tot 33 graden.

De weersverwachting geldt van zondagavond 2 augustus tot maandagavond 3 augustus.