Geen Miss Universe-deelname voor Miss Suriname 2026 Eunike Kishundat Lioe-A-Joe

Miss Suriname 2026, Eunike Kishundat Lioe-A-Joe, zal Suriname dit jaar niet vertegenwoordigen tijdens de Miss Universe-verkiezing. In haar plaats is gekozen voor het Nederlandse model van Surinaamse afkomst, Maruschka Sahiboe.

De beslissing is genomen door de nieuwe organisatie Miss Universe Suriname, die beschikt over de officiële Miss Universe-licentie voor Suriname en voor 2026 samenwerkt met JATAK Consultancy, de organisator van de Miss Suriname-verkiezing.

Volgens JATAK Consultancy houdt de beslissing op geen enkele wijze verband met de kwaliteiten, vaardigheden, geschiktheid of het potentieel van Eunike Kishundat Lioe-A-Joe om deel te nemen aan Miss Universe. Zij blijft de officiële en gerespecteerde titelhoudster van Miss Suriname 2026. De keuze heeft uitsluitend te maken met de franchisestructuur en het benoemingsproces van Miss Universe Suriname.

De organisatie benadrukt dat Miss Universe Suriname in 2026 als een zelfstandige entiteit opereert. Voor dit jaar is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met JATAK Consultancy. Daarnaast zijn beide partijen inmiddels gesprekken en onderhandelingen gestart over een verdere samenwerking.

Het voornemen is dat JATAK Consultancy vanaf 2027 de Miss Suriname-verkiezing zal organiseren onder het officiële merk Miss Universe Suriname. Daarmee zou de winnares van Miss Suriname 2027 automatisch in aanmerking komen om Suriname te vertegenwoordigen tijdens de Miss Universe-verkiezing.

Miss Suriname 2026, Eunike Kishundat Lioe-A-Joe, was niet bereikbaar voor een reactie.

Miss Universe 2026 wordt de 75ste editie van de verkiezing. De jubileumeditie vindt op 24 november plaats in het José Miguel Agrelot Coliseum in San Juan, Puerto Rico.