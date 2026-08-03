Franse broer en zus met drugs in lichaam aangehouden op luchthaven Suriname

Een man en een vrouw zijn op zondag 2 augustus op de Johan Adolf Pengel International Airport in Suriname aangehouden nadat drugsbolletjes in hun lichaam waren aangetroffen.

Het tweetal stond op het punt om vanuit Paramaribo naar Amsterdam te vertrekken toen zij tijdens visitatie door de mand vielen en meteen werden aangehouden.

Waterkant.Net verneemt dat de verdachten de Franse nationaliteit hebben en broer en zus van elkaar zijn. Het tweetal is voor verder onderzoek overgedragen aan de afdeling Narcoticabrigade.

Om welke soort verdovende middelen het gaat en hoeveel drugs zij in hun lichaam hadden, moet uit het verdere onderzoek blijken.